HQ

Le ultime notizie sulla Finlandia . Un F/A-18 Hornet dell'aeronautica finlandese si è schiantato mercoledì vicino all'aeroporto di Rovaniemi, nel nord della Finlandia, con il pilota che è stato espulso in sicurezza e successivamente trasportato in ospedale per un esame.

Le autorità non hanno riportato feriti a terra e hanno rapidamente messo in sicurezza l'area circostante con l'aiuto della polizia locale. Nonostante il fumo visibile e un forte odore nelle vicinanze, le operazioni aeroportuali sono proseguite senza interruzioni o ritardi.

La flotta finlandese di jet Hornet, acquisita tra il 1992 e il 2000, è attualmente in fase di dismissione a favore degli F-35 di Lockheed Martin. Per ora, resta da vedere come questo incidente influenzerà la transizione in corso verso i nuovi aeromobili.