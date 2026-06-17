L'FBI avrebbe sventato un attacco all'evento UFC di The White House

HQ

Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOP) ha dichiarato che l'FBI è riuscito a prevenire un attacco alla Casa Bianca, tutto durante il recente evento UFC 250 che si è tenuto sul prato sud della proprietà. Secondo BBC News, si sostiene che un gruppo stesse pianificando un attacco all'evento, utilizzando cecchini e droni esplosivi, tutto nel tentativo di sparare su "obiettivi di alto valore".

Si menziona che cinque persone sono state arrestate, con l'FBI che ha rilevato la situazione trovando messaggi criptati che avrebbero coinvolto altri cospiratori, con gli individui coinvolti che si dice " esprimano sentimenti ultra-religiosi e antigovernativi". La soffiata è arrivata dalla madre di uno dei singoli, che era preoccupata per la grande quantità di armi da fuoco che stavano acquistando.

Il direttore della polizia ha poi indicato come arrestati Tycen C Proper, 19 anni, Bryan Omar Roa, 24 anni, Michael Alan Thomas, 32 anni, Daniel K Eskridge 32 e Abraham Hermosillo Alvarez, 31 anni. I cinque uomini sono stati arrestati in quattro stati (Ohio, California, Missouri e Nebraska) e sono stati accusati di cospirazione per commettere omicidio.

Secondo l'FBI, il gruppo stava pianificando di usare i droni esplosivi per scatenare il panico e far entrare la folla in una squadra di cecchini, mentre un altro gruppo assaltò la Casa Bianca con armi da fuoco. Il gruppo sostiene di essere motivato dalla protezione "degli Stati Uniti, che credevano stessero andando nella direzione sbagliata", con alcuni membri che aggiungono che pensavano che "gli Stati Uniti dovessero essere demoliti per poter essere ricostruiti."