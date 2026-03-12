L'FBI avverte di una possibile minaccia iraniana di droni in California

HQ

L'FBI ha emesso un avvertimento ai dipartimenti di polizia della California secondo cui l'Iran potrebbe tentare un attacco con droni sulla costa occidentale in risposta agli attacchi militari statunitensi, secondo un bollettino esaminato da ABC News. L'allarme ha rilevato che l'Iran avrebbe pianificato di lanciare veicoli aerei senza pilota da un'imbarcazione non identificata al largo della costa statunitense, anche se i dettagli su tempisti, obiettivi e metodi restano sconosciuti.

L'avvertimento arriva mentre le tensioni aumentano nel conflitto in corso tra Stati Uniti e Iran, con l'Iran che conduce attacchi di rappresaglia in tutto il Medio Oriente. I funzionari californiani, incluso l'ufficio del governatore Gavin Newsom e il Dipartimento dello sceriffo di Los Angeles, hanno aumentato le misure di sicurezza e le pattuglie, in particolare intorno ai luoghi di culto e alle istituzioni pubbliche, per proteggere le comunità.

Gli esperti sottolineano anche preoccupazioni più ampie riguardo alle minacce dei droni, anche quelle dei cartelli della droga messicani, che potrebbero rappresentare rischi per il personale e i civili statunitensi. I funzionari dell'intelligence sottolineano che, sebbene lo scenario non sia confermato, apparecchiature preposizionate o cellule dormienti all'estero potrebbero potenzialmente essere attivate, sottolineando l'importanza della preparazione a livello locale e federale.