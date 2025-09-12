L'FBI rilascia nuove immagini dell'assassino di Charlie Kirk

HQ

La ricerca dell'uomo armato che ha ucciso l'attivista conservatore Charlie Kirk continua nel suo terzo giorno, con le autorità che rilasciano nuove immagini di un uomo visto fuggire dalla scena alla Utah Valley University. I funzionari hanno detto che l'individuo, che indossava un berretto e occhiali da sole, è stato visto lasciare il tetto dove ha avuto origine il colpo fatale prima di entrare in un'area boschiva dove è stato successivamente recuperato un fucile. Nonostante migliaia di soffiate, gli investigatori non hanno ancora confermato un movente, anche se l'omicidio ha intensificato le preoccupazioni per l'aumento della violenza politicamente motivata.