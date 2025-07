L'FC Barcelona annulla un'amichevole in Giappone "a causa di gravi violazioni contrattuali"

HQ

L'FC Barcelona sta per iniziare la pre-stagione con alcune amichevoli. Il primo era previsto per domenica in Giappone contro il Vissel Kobe (ex club della leggenda del Barça Andrés Iniesta). Tuttavia, "a causa di gravi inadempimenti contrattuali da parte del promotore", la partita è stata annullata.

Il club non è entrato nei dettagli, ma secondo l'outlet spagnolo As, il promotore non ha pagato l'importo promesso, quindi il club ha deciso di non andare. E il resto delle partite in Asia, in Corea del Sud, contro FC Seoul (31 luglio) e Daegu FC (4 agosto) potrebbero essere "riaggiustate" a meno che "non vengano soddisfatte determinate condizioni dal promotore".

L'FC Barcelona avrebbe dovuto guadagnare circa 15 milioni di euro in queste tre amichevoli in Asia, dopo anni di pre-campionato negli Stati Uniti. Ma se il rapporto con il promoter si rompe, potrebbe essere necessario trovare "in extremis" un nuovo promotore per giocare alcune partite amichevoli la prossima settimana. Le amichevoli nel pre-campionato sono una grande spinta economica per qualsiasi club, ma hanno anche interesse sportivo, poiché gli allenatori, in questo caso Hansi Flick, possono iniziare a sperimentare nuove tattiche e lasciare che i nuovi giocatori (come Marcus Rashford) si abituino alla squadra.