L'FC Barcelona deve affrontare due infortuni importanti per la prossima serie di partite

Hansi Flick dovrà fare a meno di due dei suoi giocatori più fidati per la prossima serie di partite. Durante la vittoria per 3-1 sull'Oviedo giovedì sera, l'attaccante brasiliano si è infortunato e ha dovuto sostituire Robert Lewandowski. E venerdì mattina, anche Joan García ha subito un infortunio.

La notizia è stata annunciata da Jijantes (tramite Mundo Deportivo), ancora non confermata dal club, ma sembra che nessuno dei due sarà disponibile per le prossime tre partite. Il Barcellona giocherà contro la Real Sociedad domenica 28 settembre, contro il PSG in Champions League mercoledì 1 ottobre e contro il Siviglia il 5 ottobre.

Dopodiché, ci sarà un'altra pausa internazionale (il che significa che García non sarà convocato per la nazionale spagnola) ed entrambi potrebbero tornare per la partita contro il Girona il 18 ottobre. Hansi Flick dovrà utilizzare Wojciech Szcsensy, che è stato il portiere titolare abituale per la maggior parte della scorsa stagione. La buona notizia è che Lamine Yamal e Alejandro Balde si sono ripresi e dovrebbero tornare per le prossime partite.