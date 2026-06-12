L'iconico artista britannico David Hockney muore all'età di 88 anni

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È appena stato riportato che purtroppo l'artista e designer David Hockney è venuto a mancare. All'età di 88 anni, il talento britannico è noto soprattutto per i suoi contributi al movimento pop art negli anni '60, ma creò anche arte popolare e altre opere durante il XX e XXI secolo.

Secondo BBC News, la pubblicista di Hockney, Erica Bolton, ha rilasciato una dichiarazione in cui rivela che l'artista "è venuto a mancare serenamente a casa l'11 giugno 2026", che per caso è successo circa un mese prima che festeggiasse il suo 89° compleanno.

In una dichiarazione successiva, Bolton considerò anche Hockney "una delle figure più influenti e definitorie dell'arte contemporanea", sottolineando al contempo che la sua "eredità duratura riflette il suo entusiasmo profondo per la vita".

Secondo l'opera più famosa di Hockney, nel 2018 uno dei suoi dipinti per piscine è stato venduto all'asta per poco meno di £70 milioni, un'impresa che ha stabilito un record per un artista vivente e ha lasciato Hockney sorpreso.