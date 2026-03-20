L'IEA invita al lavoro da remoto e a ridurre i viaggi aerei per alleviare l'aumento dei prezzi dell'energia

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L'Agenzia Internazionale dell'Energia ha esortato governi, imprese e famiglie ad adottare misure come il lavoro da casa ed evitare i viaggi aerei per alleviare l'aumento dei costi energetici scatenato dalla guerra in Iran.

Le preoccupazioni globali per l'inflazione continuano a crescere parallelamente all'aumento dei costi energetici. L'agenzia afferma inoltre che ridurre i limiti di velocità sulle autostrade e ridurre i viaggi inutili potrebbero contribuire a ridurre la domanda e attenuare l'impatto dell'aumento vertiginoso dei prezzi del petrolio sui consumatori.

All'inizio di questo mese, l'IEA ha coordinato un rilascio record di 400 milioni di barili dalle riserve strategiche, guidato in gran parte dagli Stati Uniti. I funzionari affermano che combinare le misure di offerta con i cambiamenti nel comportamento dei consumatori potrebbe aiutare a stabilizzare i mercati nel breve termine.

Come ha dichiarato l'agenzia in una dichiarazione:

Abbiamo recentemente lanciato il più grande rilascio mai registrato di scorte petrolifere d'emergenza dell'IEA - e sono in stretto contatto con governi chiave di tutto il mondo, inclusi i principali produttori e consumatori di energia, nell'ambito della nostra diplomazia energetica internazionale.

Inoltre, il rapporto di oggi offre un menu di misure immediate e concrete che governi, imprese e famiglie possono adottare sul lato della domanda per proteggere i consumatori dagli impatti di questa crisi.