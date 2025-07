Lies of P, Day Z e My Hero One's Justice 2 saranno i protagonisti di PS Plus Essential questo agosto

HQ

Sony ha svelato la line-up di giochi in arrivo su tutti i livelli del suo programma di abbonamento PlayStation Plus il mese prossimo, e sono Lies of P, Day Z e My Hero One's Justice 2.

Lies of P è il successo soulslike del 2023 che rimane uno dei migliori del suo genere al di fuori dei classici di FromSoftware, Day Z è ovviamente il popolarissimo gioco di zombie di sopravvivenza multiplayer del 2013 e My Hero One's Justice 2 è un gioco di combattimento che ti consente di mettere gli eroi contro i cattivi del manga e dell'anime My Hero Academia.

Questi giochi saranno disponibili dal 5 agosto se vuoi riscattarli e aggiungerli alla tua libreria. Come accennato, questi sono disponibili per tutti gli abbonati a PlayStation Plus, quindi se sei su Essential e stai cercando di ottenere alcuni omaggi, la prossima settimana avrai la tua occasione.