L'IFAB cambia la regola sui calci di rigore tre mesi dopo il controverso "doppio tocco" di Julián Álvarez

Tre mesi dopo la controversa partita di Champions League tra Real Madrid e Atlético de Madrid, in cui Julián Álvarez si è visto annullare un rigore dal VAR a causa di un "doppio tocco", toccando la palla con un piede prima di tirare, l'International Football Association Board (IFAB) ha cambiato le regole. Se lo stesso incidente dovesse accadere oggi, la penalità non conterebbe, ma dovrebbe essere ripetuta.

Questo secondo una circolare appena pubblicata intitolata "chiarimento riguardante i doppi tocchi", che afferma che "se il rigorista calcia accidentalmente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente o il pallone tocca il piede o la gamba che non calcia immediatamente dopo il calcio", il calcio dovrebbe essere ripetuto se ha successo (se il rigorista ha segnato il gol).

È quello che è successo con Julián Álvarez: ha segnato il rigore, ma dopo aver controllato il video, il VAR ha annullato il gol, senza possibilità di ripeterlo. E se avesse sbagliato il rigore? Dipende: se si tratta di calci di rigore, sarebbe stato conteggiato come sbagliato, ma se si fosse trattato di un rigore durante la partita, viene assegnato un calcio di punizione indiretto a meno che l'arbitro non giochi in vantaggio quando questo è chiaramente vantaggioso per la squadra in difesa.

Le regole dicono anche che se il rigorista calcia deliberatamente il pallone con entrambi i piedi contemporaneamente o lo tocca deliberatamente una seconda volta prima che abbia toccato un altro giocatore, viene assegnato un calcio di punizione indiretto. In caso di calci di rigore, il calcio viene registrato come sbagliato.