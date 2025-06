Lilo & Stitch 2 Confermato - Angel potrebbe unirsi alla corsa

Via libera a un sequel dell'adattamento live-action di Lilo & Stitch. La Disney lo ha confermato oggi dopo che il primo film - che è stato presentato in anteprima il 23 maggio - è diventato un enorme successo commerciale.

Le speculazioni dei fan si stanno scatenando, con discorsi incentrati sull'Esperimento 624, "Angel", una delle preferite dai fan che ha il potere di trasformare le creature buone in malvagie attraverso il suo canto.

Lilo & Stitch, come molti sanno, hanno infranto ogni tipo di record, vendendo biglietti per un valore di oltre 1,9 miliardi di corone svedesi solo negli Stati Uniti durante il fine settimana del Memorial Day. Gli utili globali hanno raggiunto oltre 3,5 miliardi di corone svedesi durante il primo fine settimana. Quindi non c'è da meravigliarsi che la Disney sia affamata di un seguito.

Ad oggi, Lilo & Stitch ha incassato oltre 9 miliardi di corone svedesi in tutto il mondo, e i dirigenti Disney hanno apertamente riconosciuto che l'universo di Stitch è perfetto per una narrazione espansiva.

Per quanto riguarda il sequel in sé, i dettagli rimangono scarsi. Il teaser è breve e non offre alcun indizio sulla trama o sulla data di uscita, ma gli addetti ai lavori ipotizzano una premiere tra circa uno o due anni. Resta da vedere se il team originale - tra cui il regista Dean Fleischer Camp e attori come Maia Kealoha, Chris Sanders e Sydney Agudong - tornerà, o se la Disney porterà la storia in una nuova direzione.

Così... cosa ne pensi di Lilo & Stitch?