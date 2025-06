Lilo & Stitch continua a dominare il botteghino mentre Mission: Impossible e Karate Kid lottano per tenere il passo

HQ

Un altro fine settimana volge al termine e con esso possiamo vedere quali film le persone si sono riversate a vedere. Il live-action della DisneyLilo & Stitch continua ad attrarre gli spettatori, poiché ora ha superato i 600 milioni di dollari.

Mission: Impossible - The Final Reckoning ha continuato al 2° posto, con un totale di 353 milioni di dollari al momento della scrittura. Con un budget stimato di $ 300- $ 400 milioni, tuttavia, avremo bisogno di vedere alcune grandi oscillazioni per raggiungere il pareggio.

Il debutto di Karate Kid: Legends potrebbe essersi leggermente perso nella confusione di questo fine settimana. Le previsioni davano un guadagno di circa 35 milioni di dollari nel solo mercato statunitense, ma il film ha poi portato a casa 21 milioni di dollari negli Stati Uniti e 26 milioni di dollari in tutto il mondo. Deadline ritiene che ciò sia in gran parte dovuto all'era di Cobra Kai. I fan di Karate Kid credono di poter avere i loro film e spettacoli a casa, e quindi potrebbero non sentire il bisogno di andare al cinema per vedere l'ultimo film.