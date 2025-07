Lilo & Stitch ha ora guadagnato oltre un miliardo di dollari

HQ

Le cose si mettono bene per la Disney, che ora può vantare quattro film che hanno infranto la barriera del miliardo di dollari nell'ultimo anno. Moana 2, Deadpool & Wolverine, Inside Out 2 e ora l'adattamento live-action dell'amato Lilo & Stitch .

Allora, cosa c'è dietro questo trionfo al botteghino? Gli analisti sottolineano diversi fattori, in particolare l'attenzione strategica della Disney sulle uscite cinematografiche invece che su Disney+, le massicce campagne di marketing tra cui uno spot del Super Bowl e una spinta al merchandising ben coordinata nella vendita al dettaglio. Un dirigente della Disney ha commentato il successo del film, dicendo:

"Sapevamo che c'era molto amore perLilo & Stitch il pubblico di tutto il mondo, ma non lo diamo mai per scontato, e siamo orgogliosi di come questo nuovo film sia entrato in contatto con le persone".

Un sequel è già stato confermato, e sembra certamente che il futuro di Lilo & Stitch sia luminoso come un'alba hawaiana.