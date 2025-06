L'imbarazzante sconfitta per 3-1 dell'Inghilterra contro il Senegal getta ombre di dubbio su Thomas Tuchel

HQ

L'Inghilterra ha fatto uno dei suoi più grandi imbarazzi di sempre: nonostante Harry Kane abbia segnato per primo e presto, ha subito una netta sconfitta contro il Senegal: 3-1. Risultato storico, perché è la prima volta che una squadra africana batte l'Inghilterra in una partita internazionale. Era un'amichevole, quindi non avrà ripercussioni, ma i tifosi del City Ground nel Nottinghamshire hanno fischiato i giocatori, e Thomas Tuchel ci lascia con molte domande: riuscirà a cambiare drasticamente la situazione entro la Coppa del Mondo del prossimo anno?

L'Inghilterra, che la scorsa settimana ha dovuto assistere alla fase finale della Nations League B tra Germania, Francia, Spagna e Portogallo, ha sfiorato l'1-0 di Andorra, classificata 173 (su 210) nel ranking FIFA. E ora questa sconfitta, che finisce quasi in modo diverso poiché il pareggio di Jude Bellingham è stato annullato dal VAR per fallo di mano di Levi Colwill.

Tuttavia, Tuchel si è detto soddisfatto della prestazione dei suoi giocatori: "Penso che la reazione sia stata buona dopo che eravamo sotto. Ci sono sentiti diventare improvvisamente più attivi, più liberi, più fluidi, più aggressivi verso la porta avversaria".

I tifosi e i media in Inghilterra sono ugualmente delusi, con la BBC che si chiede se l'Inghilterra di Tuchel sia una regressione e peggiore di quella di Gareth Southgate (senza un piano discernibile, senza identità, senza miglioramenti): "L'Inghilterra è stata triste contro Andorra. Sono stati peggio nella sconfitta contro il Senegal", aggiungendo che questa nuova era è stata una falsa partenza.

Il prossimo passo per l'Inghilterra, un'altra partita contro Andorra e poi la Serbia a settembre nell'ambito delle qualificazioni alla Coppa del Mondo.