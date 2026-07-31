L'imitatore di Peppa Pig, Wolfoo, sarà rimosso da tutte le piattaforme a seguito della battaglia sul copyright

Wolfoo, un cartone vietnamita che racconta la vita di un giovane lupo e della sua famiglia, è pronto a vedere tutti i suoi contenuti rimossi da tutte le piattaforme a causa di una battaglia sul copyright con Peppa Pig. Questo dopo che il creatore di Wolfoo, SConnect, è stato scoperto aver usato audio di Peppa Pig nei suoi video.

Wolfoo ha raccolto centinaia di milioni di visualizzazioni su YouTube e altre piattaforme, con oltre 13 milioni di iscritti sulla piattaforma di condivisione video. Hasbro, proprietario di Peppa Pig, ha fatto causa a SConnect per violazione del copyright dopo la scoperta di brevi clip audio di Peppa Pig utilizzate negli episodi di Wolfoo. Peppa che diceva parole come "evviva" era già stata usata nel cartone di Wolfoo.

Hasbro aveva inizialmente intrapreso un'azione legale contro SConnect nel 2022, tramite BBC News. Questa settimana, un giudice dell'Alta Corte di Londra ha deciso a favore di Hasbro, affermando che le clip audio provenivano effettivamente da Peppa Pig. "Quella copia è stata estesa, apparentemente endemica almeno per quanto riguarda i video in inglese di Wolfoo," ha stabilito il giudice.

SConnect ha detto che tutti i video in violazione sono stati rimossi, ma il giudice ha detto che molti di quelli in violazione si sono semplicemente trasferiti su un altro canale. Inoltre, l'affermazione di SConnect secondo cui tutti i nuovi suoni sono stati prodotti internamente può essere smentita.