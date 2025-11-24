L'impresa dell'Italia nel tennis: triplo successo in Coppa Davis, replica nella Billie Jean King Cup

HQ

L'Italia ha conquistato il terzo titolo consecutivo di Coppa Davis (quarto assoluto) in un duello contro la Spagna domenica, vincendo tutte le partite di singolare: Matteo Berrettini ha battuto prima Pablo Carreño e Flavio Cobolli ha battuto Jaume Munar, senza i principali giocatori del paese, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numero 2 e 1 del mondo.

È arrivato due mesi dopo che Elisabetta Cocciaretto, Jasmine Paolini e Sara Errani hanno conquistato il titolo della Billie Jean King Cup per il secondo anno consecutivo (sesto in assoluto), sconfiggendo gli Stati Uniti e vincendo il doppio titolo della "Coppa del Mondo di tennis" per il secondo anno consecutivo. Solo quattro paesi erano riusciti a vincere sia la Coppa Davis che la Billie Jean King Cip nello stesso anno: Stati Uniti, Australia, Repubblica Ceca e Russia.

Le finali di Coppa Davis continueranno a essere giocate in Italia fino al 2027. Le ATP Finals, vinte quest'anno da Jannik Sinner per il secondo anno consecutivo, si giocheranno anch'esse in Italia fino al 2030, assicurando che il paese attualmente più forte nel tennis avrà il sostegno del pubblico locale per molti anni a venire.