L'incidente di Neymar con il figlio di Robinho annebbia le poche possibilità di entrare nella lista di Ancelotti per i Mondiali

HQ

Un incidente tra Neymar e Robinho Júnior, figlio del giocatore brasiliano e del Santos Robinho, ha riacceso i dubbi sul fatto che Neymar sarà convocato per la nazionale brasiliana ai Mondiali. Secondo l'emittente brasiliana Globo Esporte, è scoppiata una lite tra Neymar, 34 anni, e Robinho Júnior, 18 anni, dopo che il ragazzo ha fatto un palleggio sopra Neymar, con il veterano che si è irritato e avrebbe presumibilmente spinto e persino schiaffeggiato il ragazzo, secondo alcune fonti.

Neymar si è poi scusato con il suo compagno di squadra, che quest'anno si è unito al Santos come membro permanente della rosa. Da quando questo episodio è avvenuto lunedì, che a quanto pare è stato risolto privatamente in modo cordiale, è stato usato come arma dai tifosi e dai detrattori di Neymar, mentre il tempo per Neymar per impressionare l'allenatore Carlo Ancelotti e farlo entrare nella rosa per i Mondiali.

A parte gli incidenti, la squadra di Neymar, il Santos, non è in una buona posizione sportiva e Neymar ha fatto poco per convincere Ancelotti di essere in forma, dato che la sua squadra è sedicesima in 20 squadre brasiliane, appena sopra la retrocessione, e all'ultimo posto del girone nella Copa Sudamericana della CONMEBOL, rischiando l'eliminazione.