Linda Yaccarino si dimette da CEO di X

Quando Elon Musk ha acquistato Twitter e l'ha ribattezzata X, una delle decisioni iniziali prese è stata quella di portare Linda Yaccarino come CEO dell'azienda. Nonostante Musk sia chiaramente il volto di X e guidi molte decisioni che sono state prese sulla piattaforma, il capo nel consiglio di amministrazione è Yaccarino, o meglio lo era.

La dirigente ha deciso di dimettersi dal suo ruolo alla guida di X. In una dichiarazione pubblicata sulla piattaforma di social media, Yaccarino spiega la decisione come segue:

"Quando io e @elonmusk abbiamo parlato per la prima volta della sua visione per X, sapevo che sarebbe stata l'opportunità di una vita per portare avanti la straordinaria missione di questa azienda. Gli sono immensamente grato per avermi affidato la responsabilità di proteggere la libertà di parola, di risollevare l'azienda e di trasformare X nell'app Everything.

"Sono incredibilmente orgoglioso del team di X: la storica svolta aziendale che abbiamo realizzato insieme è stata a dir poco notevole".

Per quanto riguarda il futuro di X, non è chiaro in quanto al momento della stesura di questo articolo non è stato nominato alcun sostituto per la posizione di CEO.