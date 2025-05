L'India colpisce il Pakistan per l'attacco turistico del Kashmir

HQ

Le ultime notizie su India e Pakistan . L'India ha lanciato attacchi aerei su diversi siti in Pakistan mercoledì, prendendo di mira quelle che ha descritto come infrastrutture terroristiche legate all'uccisione del mese scorso di turisti indù in Kashmir.

Il Pakistan ha risposto affermando di aver abbattuto cinque aerei da combattimento indiani e di aver riportato la morte di civili in sei località, comprese le moschee. Sappiamo anche che entrambi i paesi sono stati impegnati in intensi bombardamenti attraverso il confine conteso del Kashmir.

Dopo questi scioperi, i mercati e le compagnie aeree di entrambe le nazioni hanno reagito bruscamente al conflitto, mentre i leader globali hanno esortato alla moderazione tra i timori di un'ulteriore escalation. Per ora, resta da vedere come entrambe le parti calibreranno i loro prossimi passi.