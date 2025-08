L'India continuerà ad acquistare petrolio dalla Russia nonostante le minacce del presidente degli Stati Uniti Trump

HQ

La scorsa settimana è stato suggerito attraverso alcuni rapporti, tra cui una dichiarazione del presidente degli Stati Uniti Trump, che l'India, un importante importatore di greggio dalla Russia, avrebbe interrotto queste importazioni. Venerdì Trump ha detto questo ai giornalisti:

"Capisco che l'India non acquisterà più petrolio dalla Russia. Questo è quello che ho sentito. Non so se sia giusto o no. Questo è un buon passo. Vedremo cosa succederà".

Tuttavia, sembra che non sia così. In una dichiarazione (attraverso The Guardian) fornita all'agenzia di stampa ufficiale ANI, i funzionari indiani hanno confermato che continueranno a importare greggio dalla Russia.

In questa dichiarazione ufficiale affermano che la decisione si basa su "prezzo, qualità del greggio, scorte, logistica e altri fattori economici", ma non hanno voluto commentare ulteriormente la questione. Questo arriva non molto tempo dopo che Trump ha minacciato Vladimir Putin di impegnarsi in colloqui per il cessate il fuoco con l'Ucraina, o di rischiare un aumento delle sanzioni, comprese tariffe aggiuntive sui paesi che importano petrolio greggio russo.

L'India riceverà già una tariffa del 25% su tutte le merci.