L'India perseguirà i responsabili dell'attacco al Kashmir fino ai "confini del mondo", dichiara Modi Modi lo ha condiviso nel suo ultimo post su X.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . L'India sta adottando un approccio intransigente sulla scia del devastante attacco in Kashmir. Le autorità hanno collegato gli uomini armati al Pakistan, spingendo il primo ministro Modi a promettere giustizia "fino ai confini del mondo". In risposta, l'India ha sospeso il Trattato sulle acque dell'Indo, ha tagliato il personale dell'ambasciata e ha dichiarato i consiglieri della difesa pakistani sgraditi. Fuori dall'ambasciata pakistana, la rabbia si riversa nelle strade, mentre i manifestanti chiedono responsabilità. Dai un'occhiata al post di Modi qui sotto. Modi // Shutterstock