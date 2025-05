L'India riprende le operazioni in 32 aeroporti dopo il cessate il fuoco con il Pakistan Le operazioni di traffico aereo riprendono dopo l'accordo di cessate il fuoco del fine settimana.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . L'India ha riaperto 32 aeroporti precedentemente chiusi a causa delle tensioni con il Pakistan, con effetto immediato, nell'ambito di un recente cessate il fuoco. L'Autorità aeroportuale dell'India ha confermato che le operazioni con aeromobili civili sono ora consentite. Ciò fa seguito alla completa riapertura del suo spazio aereo da parte del Pakistan all'inizio della settimana. Nel frattempo, le compagnie aeree indiane, tra cui IndiGo, hanno annunciato l'intenzione di riprendere gradualmente i voli sulle rotte precedentemente interrotte. Per ora, resta da vedere come si evolverà la situazione. Srinagar, Jammu e Kashmir / India - 07 settembre 2014: Un taxi aereo all'aeroporto di Srinagar in una giornata nuvolosa! // Shutterstock