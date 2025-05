L'India segnala nuovi attacchi transfrontalieri dal Pakistan Le tensioni aumentano con l'escalation degli attacchi dei droni e dei bombardamenti lungo i confini del Kashmir e del Punjab.

HQ Le ultime notizie su India e Pakistan . L'esercito indiano afferma di aver respinto molteplici attacchi di droni e bombardamenti di artiglieria lanciati dal Pakistan attraverso il confine occidentale durante la notte, mentre gli scontri tra i due paesi si sono intensificati a seguito dei recenti attacchi di rappresaglia. Le autorità indiane hanno segnalato violazioni del cessate il fuoco e tentativi di infiltrazione vicino al confine de facto del Kashmir, mentre sirene ed esplosioni hanno disturbato le aree civili nel Punjab e nel Jammu. Le potenze mondiali, tra cui gli Stati Uniti e la Cina, hanno chiesto a entrambe le parti di allentare la tensione. Dopo il 28 aprile 2025 Kashmir, India. Attacco, Pahalgam Bisaran affronta il silenzio, strade vuote, affari in stallo, acque fresche e un villaggio in lutto, nessun turista cammina in questo paesaggio di bellezza // Shutterstock