L'Indonesia ha completato il salvataggio degli ultimi passeggeri del traghetto che ha preso fuoco domenica al largo della costa dell'isola di Madura

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Domenica scorsa, il traghetto che viaggiava tra Surabaya, la seconda città più grande dell'Indonesia nella provincia di Giava Orientale, e la città di Makassar, nel sud di Sulawesi, ha preso fuoco durante il viaggio. Secondo l'agenzia di soccorso indonesiana (tramite Reuters), 233 dei 238 passeggeri e membri dell'equipaggio a bordo sono stati salvati e portati in salvo, ed è stato confermato che ci sono almeno cinque morti.

Diciamo 'almeno' perché ci sono rapporti contrastanti tra i parenti dei passeggeri ritenuti a bordo e la lista ufficiale dei passeggeri della nave, che porterebbe il numero totale di persone a bordo a 271. Tuttavia, l'operazione di soccorso è stata dichiarata conclusa per il momento, anche se dichiarano che potrebbero riprendere la ricerca se ci sono segnalazioni da parte di parenti che indicano che alcuni non sono stati trovati.

Questo tipo di traghetto è la forma di trasporto più comune in Indonesia, un arcipelago che comprende 17.000 isole distribuite su due milioni di chilometri quadrati dell'Oceano Pacifico. Nonostante ciò, gli incidenti che coinvolgono queste imbarcazioni sono frequenti, poiché le normative di sicurezza a bordo non sono rigorosamente applicate.