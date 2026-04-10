L'industria tecnologica ha perso quasi 80.000 posti di lavoro nel primo trimestre del 2026, e metà di questi licenziamenti è attribuita all'IA

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Secondo un nuovo rapporto di Nikkei Asia e segnalato da Tweak Town, finora quest'anno ci sono stati circa 78.557 licenziamenti nel settore tecnologico. In altre parole, significa che tra il 1° gennaio e il 1° aprile sono stati persi quasi 80.000 posti di lavoro, mentre quasi la metà, circa 37.638 di essi, sono state perdite direttamente legate all'"implementazione dell'IA e all'automazione dei flussi di lavoro".

Ma c'è di più, dato che il 76,7% di questi tagli è avvenuto negli Stati Uniti, ovvero circa 60.000 perdite di posti di lavoro su 80.000. Si ritiene che una grande parte di questi tagli possa essere determinata dall'aspettativa che l'IA migliori la produttività, piuttosto che dai dati reali che lo riflettano. Quindi, ci vorrebbe comunque fino a un anno prima che le aziende inizino a registrare notevoli aumenti di produttività dall'IA.

Tuttavia, va detto che è ancora necessario un tocco umano, come sottolineato dal chief AI officer di Cognizant, Babak Hodjat.

"Si scopre che serve proprio quell'ultimo miglio per far funzionare tutti questi sistemi per un'impresa. Ci saranno molte persone che escono dalla scuola che non riescono a trovare lavoro e non hanno la competenza del settore. Devi portarli dentro. Devi farli imparare sul campo, come usare l'IA nei vari ambiti."