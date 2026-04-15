L'Inghilterra batte la Spagna, compie un grande passo verso la qualificazione ai Mondiali 2027
Risultati delle qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile 2027 di martedì.
L'Inghilterra ha fatto un grande passo avanti verso le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027 battendo le rivali del girone Spagna 1-0 allo stadio di Wembley, dopo un gol di Lauren Hemp al terzo minuto. È stata una replica della finale della Coppa del Mondo 2023, e la Spagna continua a non riuscire a battere l'Inghilterra in territorio inglese, nonostante i numerosi tentativi di Alexia Putellas, Vicky López o Mariona Caldentey.
La partita faceva parte della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali Femminili 2027 in Europa, giornata 3 su 4 (la quarta si giocherà sabato 18 aprile e le ultime due giornate si giocheranno a giugno).
Inghilterra e Spagna fanno parte del Gruppo A3, e il vincitore ottiene la qualificazione diretta ai Mondiali del prossimo anno. Le altre partiranno ai play-off, insieme alle prime tre squadre dei quattro gruppi della League B (anch'esse in competizione per la promozione in UEFA Nations League A), oltre alla migliore squadra e ad alcune seconde classificate nei sei giri della League C.
Ora, l'Inghilterra guida il Gruppo A3 con tre vittorie, e la Spagna è seconda con due vittorie e una sconfitta. Germania, Paesi Bassi e Danimarca sono gli unici altri leader del gruppo in League A, i primi a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2027, ma siamo solo a metà della fase a gironi...
Qualificazioni Coppa del Mondo femminile 2027: Giornata 3/6 il 14 aprile
Gruppo A1
- Serbia 0-6 Italia
- Svezia 1-2 Danimarca
Gruppo A2
- Polonia 2-3 Repubblica d'Irlanda
- Paesi Bassi 2-1 Francia
Gruppo A3
- Inghilterra 1-0 Spagna
- Islanda 1-0 Ucraina
Gruppo A4
- Norvegia 5-0 Slovenia
- Germania 5-1 Austria
Gruppo B1
- Cechia 5-0 Montenegro
- Galles 4-0 Albania
Gruppo B2
- Svizzera 3-1 Türki̇ye
- Irlanda del Nord 4-0 Malta
Gruppo B3
- Finlandia 4-2 Slovacchia
- Lettonia 0-3 Portogallo
Gruppo B4
- Israele 6-0 Lussemburgo
- Scozia 1-1 Belgio
Gruppo C1
- Estonia 2-1 Liechtenstein
- Lituania 2-0 Bosnia ed Erzegovina
Gruppo C2
- Bulgaria 1-3 Kosovo
- Gibilterra 0-1 Croazia
Gruppo C3
- Macedonia del Nord 0-5 Ungheria
- Andorra 1-3 Azerbaigian
Gruppo C4
- Isole Faroe 2-3 Grecia
Gruppo C5
- Moldavia 0-0 Cipro
Gruppo C6
- Armenia 0-3 Bielorussia