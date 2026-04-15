L'Inghilterra batte la Spagna, compie un grande passo verso la qualificazione ai Mondiali 2027

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L'Inghilterra ha fatto un grande passo avanti verso le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027 battendo le rivali del girone Spagna 1-0 allo stadio di Wembley, dopo un gol di Lauren Hemp al terzo minuto. È stata una replica della finale della Coppa del Mondo 2023, e la Spagna continua a non riuscire a battere l'Inghilterra in territorio inglese, nonostante i numerosi tentativi di Alexia Putellas, Vicky López o Mariona Caldentey.

La partita faceva parte della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali Femminili 2027 in Europa, giornata 3 su 4 (la quarta si giocherà sabato 18 aprile e le ultime due giornate si giocheranno a giugno).

Inghilterra e Spagna fanno parte del Gruppo A3, e il vincitore ottiene la qualificazione diretta ai Mondiali del prossimo anno. Le altre partiranno ai play-off, insieme alle prime tre squadre dei quattro gruppi della League B (anch'esse in competizione per la promozione in UEFA Nations League A), oltre alla migliore squadra e ad alcune seconde classificate nei sei giri della League C.

Ora, l'Inghilterra guida il Gruppo A3 con tre vittorie, e la Spagna è seconda con due vittorie e una sconfitta. Germania, Paesi Bassi e Danimarca sono gli unici altri leader del gruppo in League A, i primi a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2027, ma siamo solo a metà della fase a gironi...

Qualificazioni Coppa del Mondo femminile 2027: Giornata 3/6 il 14 aprile

Gruppo A1



Serbia 0-6 Italia



Svezia 1-2 Danimarca



Gruppo A2



Polonia 2-3 Repubblica d'Irlanda



Paesi Bassi 2-1 Francia



Gruppo A3



Inghilterra 1-0 Spagna



Islanda 1-0 Ucraina



Gruppo A4



Norvegia 5-0 Slovenia



Germania 5-1 Austria



Gruppo B1



Cechia 5-0 Montenegro



Galles 4-0 Albania



Gruppo B2



Svizzera 3-1 Türki̇ye



Irlanda del Nord 4-0 Malta



Gruppo B3



Finlandia 4-2 Slovacchia



Lettonia 0-3 Portogallo



Gruppo B4



Israele 6-0 Lussemburgo



Scozia 1-1 Belgio



Gruppo C1



Estonia 2-1 Liechtenstein



Lituania 2-0 Bosnia ed Erzegovina



Gruppo C2



Bulgaria 1-3 Kosovo



Gibilterra 0-1 Croazia



Gruppo C3



Macedonia del Nord 0-5 Ungheria



Andorra 1-3 Azerbaigian



Gruppo C4



Isole Faroe 2-3 Grecia



Gruppo C5



Moldavia 0-0 Cipro



Gruppo C6



Armenia 0-3 Bielorussia

