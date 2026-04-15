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L'Inghilterra batte la Spagna, compie un grande passo verso la qualificazione ai Mondiali 2027

Risultati delle qualificazioni per la Coppa del Mondo femminile 2027 di martedì.

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L'Inghilterra ha fatto un grande passo avanti verso le qualificazioni ai Mondiali femminili 2027 battendo le rivali del girone Spagna 1-0 allo stadio di Wembley, dopo un gol di Lauren Hemp al terzo minuto. È stata una replica della finale della Coppa del Mondo 2023, e la Spagna continua a non riuscire a battere l'Inghilterra in territorio inglese, nonostante i numerosi tentativi di Alexia Putellas, Vicky López o Mariona Caldentey.

La partita faceva parte della fase a gironi per le qualificazioni ai Mondiali Femminili 2027 in Europa, giornata 3 su 4 (la quarta si giocherà sabato 18 aprile e le ultime due giornate si giocheranno a giugno).

Inghilterra e Spagna fanno parte del Gruppo A3, e il vincitore ottiene la qualificazione diretta ai Mondiali del prossimo anno. Le altre partiranno ai play-off, insieme alle prime tre squadre dei quattro gruppi della League B (anch'esse in competizione per la promozione in UEFA Nations League A), oltre alla migliore squadra e ad alcune seconde classificate nei sei giri della League C.

Ora, l'Inghilterra guida il Gruppo A3 con tre vittorie, e la Spagna è seconda con due vittorie e una sconfitta. Germania, Paesi Bassi e Danimarca sono gli unici altri leader del gruppo in League A, i primi a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2027, ma siamo solo a metà della fase a gironi...

Qualificazioni Coppa del Mondo femminile 2027: Giornata 3/6 il 14 aprile

Gruppo A1



  • Serbia 0-6 Italia

  • Svezia 1-2 Danimarca

Gruppo A2



  • Polonia 2-3 Repubblica d'Irlanda

  • Paesi Bassi 2-1 Francia

Gruppo A3



  • Inghilterra 1-0 Spagna

  • Islanda 1-0 Ucraina

Gruppo A4



  • Norvegia 5-0 Slovenia

  • Germania 5-1 Austria

Gruppo B1



  • Cechia 5-0 Montenegro

  • Galles 4-0 Albania

Gruppo B2



  • Svizzera 3-1 Türki̇ye

  • Irlanda del Nord 4-0 Malta

Gruppo B3



  • Finlandia 4-2 Slovacchia

  • Lettonia 0-3 Portogallo

Gruppo B4



  • Israele 6-0 Lussemburgo

  • Scozia 1-1 Belgio

Gruppo C1



  • Estonia 2-1 Liechtenstein

  • Lituania 2-0 Bosnia ed Erzegovina

Gruppo C2



  • Bulgaria 1-3 Kosovo

  • Gibilterra 0-1 Croazia

Gruppo C3



  • Macedonia del Nord 0-5 Ungheria

  • Andorra 1-3 Azerbaigian

Gruppo C4



  • Isole Faroe 2-3 Grecia

Gruppo C5



  • Moldavia 0-0 Cipro

Gruppo C6



  • Armenia 0-3 Bielorussia

L'Inghilterra batte la Spagna, compie un grande passo verso la qualificazione ai Mondiali 2027
Marta Fernández Jiménez / Shutterstock

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