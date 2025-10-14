L'Inghilterra è la prima squadra europea a qualificarsi per la Coppa del Mondo 2026 e Kane batte un record bizzarro

HQ

L'Inghilterra si è assicurata il biglietto per la Coppa del Mondo 2026, il primo paese a farlo tra le nazioni europee. La UEFA ha 16 posti riservati per la Coppa del Mondo 2026: 12 per ciascuna delle leader dei gironi delle qualificazioni che si concluderanno a novembre, e altri quattro attraverso gli spareggi che vedranno le 12 seconde classificate di ogni girone.

Mentre molti paesi sono molto vicini ad assicurarsi il primo posto, come Spagna, Francia, Svizzera, Portogallo o Norvegia, solo l'Inghilterra, del Gruppo K, può dire di essere matematicamente qualificata per la Coppa del Mondo, poiché ha un vantaggio di 7 punti sulla seconda classificata Albania. Il secondo posto nel Gruppo K sarà disputato tra Albania e Serbia il mese prossimo.

L'Inghilterra è uno dei sei paesi a qualificarsi per la Coppa del Mondo il 14 ottobre, insieme a Qatar, Arabia Saudita, Costa d'Avorio, Senegal e Sudafrica.

Le ultime due partite della fase a gironi delle qualificazioni alla Coppa del Mondo si giocheranno tra il 13 e il 18 novembre.

Harry Kane segna una doppietta e batte un record bizzarro

L'attaccante del Bayern Monaco Harry Kane ha segnato due gol nel 5-0 contro la Lettonia, aggiungendo un record contorto (il maggior numero di gol per l'Inghilterra pur essendo in un club non inglese, 18), e ora ha segnato 21 gol per club e nazionale in questa stagione, uno in più di Haaland.

Pensi che l'Inghilterra di Thomas Tuchel abbia la possibilità di vincere la Coppa del Mondo 2026?