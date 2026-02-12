L'Inghilterra proroga il contratto di Thomas Tuchel come allenatore fino a dopo Euro 2028

HQ

La Federazione Calcistica ha molta fiducia nel proprio allenatore Thomas Tuchel, poiché ha appena annunciato un proroga contrattuale che durerà fino al 2028, incluso l'UEFA Euro di quell'anno. Il tecnico tedesco, vincitore della Champions League con il Chelsea nel 2021, ha ottenuto un contratto di 18 mesi che si concluderà dopo i Mondiali di questa estate.

Tuttavia, la FA ha deciso di mostrargli fiducia dopo che Tuchel ha detto di essere disposto a continuare. "Sono molto felice e orgoglioso di prolungare il mio tempo con l'Inghilterra," ha detto Tuchel.

"Non è un segreto per nessuno che abbia amato ogni minuto finora trascorso lavorando con i miei giocatori e allenatori, e non vedo l'ora di guidarli alla Coppa del Mondo. È un'opportunità incredibile e faremo del nostro meglio per rendere orgoglioso il paese."

Tuchel lavorerà per portare all'Inghilterra una seconda Coppa del Mondo, sessant'anni dopo il loro unico titolo mondiale nel 1966, e inizierà affrontando Croazia, Ghana e Panama nella fase a gironi.

Secondo il CEO della FA Mark Bullingham, Tuchel "era la persona giusta per il ruolo quando si è unito a noi per la campagna dei Mondiali, e ha solo rafforzato la sua reputazione nelle qualificazioni.

"Non c'è semplicemente un candidato migliore nel calcio mondiale. Con la sua esperienza nelle grandi partite, la conoscenza e la passione, offre alla rosa la migliore possibilità di successo — quest'estate e con l'Euro che si celebra una volta in una generazione tra due anni."

