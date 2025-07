L'inglese Jess Carter denuncia gli abusi razzisti online durante gli Europei femminili

HQ

Il calcio femminile è cresciuto incredibilmente negli ultimi anni in ogni modo immaginabile: visibilità, presenze negli stadi, investimenti, persino la creazione di nuove competizioni. L'unico possibile svantaggio di questa crescita è che, con la crescita del calcio femminile, crescono anche i tratti peggiori di questo sport.

"Più grande diventa la partita, più grande diventa il rumore, più tifosi ci sono, ma più critiche ci sono", ha detto Lucy Bronze, difensore dell'Inghilterra, che ha segnato due gol decisivi nella partita dei quarti di finale contro la Svezia la scorsa settimana, dopo che la sua compagna di squadra Jess Carter ha detto di aver ricevuto abusi razziali, facendo un passo indietro dai social media.

"Anche se sento che ogni tifoso ha diritto alla propria opinione sulle prestazioni e sui risultati, non sono d'accordo, o penso, che sia giusto prendere di mira l'aspetto o la razza di qualcuno", ha detto il 27enne giocatore del Gotham FC.

Il messaggio di Carter ha avuto ripercussioni al di sopra del calcio: il primo ministro Keir Starmer ha detto che "non c'è posto per il razzismo nel calcio o in qualsiasi altra parte della società" e ha offerto il proprio sostegno a Jess, alle Leonesse "e a tutti i giocatori che hanno subito razzismo, dentro e fuori dal campo". Anche la UEFA è intervenuta, affermando che "abusi e discriminazioni non dovrebbero mai essere tollerati", mentre la Federcalcio ha confermato che stavano lavorando con la polizia.

"Siamo ovviamente aperti alle critiche - ecco perché amiamo lo sport - ma non siamo aperti agli abusi. Soprattutto nel calcio femminile, gli abusi online sembrano peggiorare sempre di più", ha detto la sua compagna di squadra Bronze (via BBC), pensando che ci siano differenze con gli abusi razzisti che gli uomini subiscono: gli uomini di solito subiscono negli stadi, ma le donne sono solo il bersaglio.