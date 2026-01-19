Link e Ganon si scontrano nel set Lego The Legend of Zelda: Ocarina of Time

HQ

È stata rivelata la prossima fase della collaborazione tra Lego e Nintendo, poiché ora è stato svelato un nuovo set che si inserisce nella collezione The Legend of Zelda. Questo è un insieme basato su The Legend of Zelda: Ocarina of Time, e raffigura il famoso Final Battle tra Link, Zelda e Ganon, tutti nel castello in rovina di quest'ultimo.

Comprendente un totale di 1.003 pezzi, questo set presenta una raccolta di elementi interattivi che include tesori nascosti e una fata trasparente Navi, il tutto sopra tre minifigure di Link, Zelda e Ganondorf.

Per quanto riguarda cosa aspettarsi dal set, Lego lo descrive così: "Il set cattura il dramma e l'intensità dello scontro finale con una torre del castello in rovina e macerie che nascondono tre Cuori di Recupero. Con la pressione di un pulsante, le rovine esplodono mentre il meccanico del coperchio si apre e Ganondorf si alza dalle macerie, pronto alla battaglia."

Disponibile per il pre-ordine oggi, il set sarà ufficialmente lanciato il 1° marzo al prezzo di £99.99/€119.99. Non è un insieme enorme, poiché è alto solo 17 cm, largo 29 cm e profondo 18 cm.

Prenderai questo set per accompagnarlo al tuo set Great Deku Tree ?