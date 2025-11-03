L'intelligenza artificiale aiuta a recuperare le identità di cinque milioni di vittime dell'Olocausto i cui nomi sono andati perduti nella storia

HQ

Più di cinque milioni dei sei milioni di ebrei uccisi nell'Olocausto sono stati ora identificati, secondo Yad Vashem , il Centro Mondiale per la Memoria dell'Olocausto a Gerusalemme (via Reuters). L'annuncio segna una pietra miliare in uno sforzo decennale per recuperare l'identità di coloro che sono stati uccisi dai nazisti durante la seconda guerra mondiale.

Yad Vashem ha affermato che, sebbene circa un milione di vittime rimangano sconosciute, i progressi nell 'intelligenza artificiale e nell'apprendimento automatico potrebbero aiutare a scoprire fino a 250.000 nomi aggiuntivi analizzando centinaia di milioni di documenti d'archivio che in precedenza erano troppo vasti per essere elaborati manualmente.

"Dietro ogni nome c'è una vita che conta"

Con il numero di sopravvissuti all'Olocausto in rapida diminuzione, il presidente di Yad Vashem Dani Dayan ha definito il risultato sia una svolta che un solenne promemoria di una missione incompiuta.

" Dietro ogni nome c'è una vita che contava, un bambino che non è mai cresciuto, un genitore che non è mai tornato a casa, una voce che è stata messa a tacere per sempre," Ha detto Dayan. "È nostro dovere morale garantire che ogni vittima sia ricordata in modo che nessuno sia lasciato indietro nell'oscurità dell'anonimato".

Yad Vashem ha annunciato per la prima volta l'uso del suo sistema di identificazione basato sull'intelligenza artificiale nel 2024, consentendo ai ricercatori di incrociare testimonianze, documenti storici, fotografie e filmati per identificare vittime precedentemente sconosciute. All'epoca, il centro aveva rintracciato 4,9 milioni di nomi.

Oggi, il crescente database online di Yad Vashem, disponibile in sei lingue, include documenti personali, testimonianze e dettagli biografici che hanno aiutato le famiglie a riconnettersi con il loro passato e a commemorare i parenti rimasti senza tomba.

"I nazisti cercarono non solo di ucciderli, ma di cancellare la loro esistenza", ha detto Alexander Avram, direttore della Sala dei Nomi di Yad Vashem. "Identificando cinque milioni di nomi, stiamo ripristinando le loro identità umane e assicurandoci che la loro memoria duri nel tempo".