L'Inter Miami perde la seconda partita di spareggio, si deciderà in gara 3 nel fine settimana

HQ

I play-off della Major League Soccer sono destinati a continuare nella decisiva partita 3 per la maggior parte delle squadre della Eastern Conference, ad eccezione del Philadelphia Union, che ha sconfitto il Chicago Fire 3-0 in gara 2, dopo aver vinto la partita precedente ai rigori. Tuttavia, il resto, incluso l'Inter Miami, dovrà aspettare il prossimo fine settimana per sapere se raggiungerà le semifinali di conference nella post-season della MLS.

All'Inter Miami, la squadra con Leo Messi e con le leggende del Barça Jordi Alba e Sergio Busquets in procinto di ritirarsi dal calcio, ha vinto 3-1 la prima partita contro il Nashville ma ha perso la seconda domenica per 2-1. Ciò significa che, poiché gli spareggi sono al meglio delle tre partite, decideranno il vincitore il prossimo sabato 8 novembre, alle 18:00 CEST, a Miami, con il vantaggio del campo di casa dato il risultato favorevole nella stagione regolare.

Queste sono tutte le partite della MLS del prossimo fine settimana:



Charlotte-New York City: venerdì 7 novembre, 18:00 CET



Cincinnati vs. Columbus: sabato 8 novembre, 18:00 CET



Inter Miami-Nashville: sabato 8 novembre ore 18:00



Minnesota vs. Seattle Sounders: sabato 8 novembre, 18:00 CET



San Diego FC vs. Portland: domenica 9 novembre, 18:00 CET



Prima di allora, martedì mattina rimane una partita del round 2 tra Seattle Sounders e Minnesota. Minnesota è in testa e affronterebbe San Diego o Portland nella semifinale di Conference. L'altra Western Conference sarà tra Los Angeles FC e Vancouver WhiteCups.