L'Inter Milano realizza una delle rimonta dell'anno in Coppa Italia contro il Como
L'Inter raggiunge la finale di Coppa Italia vincendo dopo essere sotto di due gol.
L'Inter Milano ha realizzato una delle rimonta dell'anno nelle semifinali di Coppa Italia, battendo il Como 3-2 nel ritorno, dopo che la gara d'andata era finita 0-0. L'Inter stava perdendo in casa sotto di due gol, dopo che Baturina e Luca Da Cunha avevano segnato nel primo tempo e proprio all'inizio del secondo tempo.
Ma negli ultimi 20 minuti tutto è cambiato, inclusi due gol all'86° e 89° minuto che hanno ribaltato il tabellone: una doppietta di Calhanoglu e Sucic ha portato l'Inter in finale di Coppa.
Questa è stata solo la seconda rimonta dell'Inter contro il Como in questo mese, dopo essere passati da 2-0 a 3-4 in Serie A il 12 aprile. L'Inter ha 12 punti di vantaggio sul Milan e vincerà presto lo Scudetto, e attende il rivale dell'altra semifinale della Coppa (tra Lazio e Atalanta che giocano questa sera con un punteggio complessivo attuale di 2-2) sperando di sollevare la seconda Coppa d'Italia in questo decennio dopo il 2022 e il 2023.