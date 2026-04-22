L'Inter Milano realizza una delle rimonta dell'anno in Coppa Italia contro il Como

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L'Inter Milano ha realizzato una delle rimonta dell'anno nelle semifinali di Coppa Italia, battendo il Como 3-2 nel ritorno, dopo che la gara d'andata era finita 0-0. L'Inter stava perdendo in casa sotto di due gol, dopo che Baturina e Luca Da Cunha avevano segnato nel primo tempo e proprio all'inizio del secondo tempo.

Ma negli ultimi 20 minuti tutto è cambiato, inclusi due gol all'86° e 89° minuto che hanno ribaltato il tabellone: una doppietta di Calhanoglu e Sucic ha portato l'Inter in finale di Coppa.

Questa è stata solo la seconda rimonta dell'Inter contro il Como in questo mese, dopo essere passati da 2-0 a 3-4 in Serie A il 12 aprile. L'Inter ha 12 punti di vantaggio sul Milan e vincerà presto lo Scudetto, e attende il rivale dell'altra semifinale della Coppa (tra Lazio e Atalanta che giocano questa sera con un punteggio complessivo attuale di 2-2) sperando di sollevare la seconda Coppa d'Italia in questo decennio dopo il 2022 e il 2023.