L'Inter ottiene un prezioso vantaggio e pone fine all'imbattibilità casalinga del Bayern Monaco

HQ

Il Bayern Monaco si aspettava di prendere un buon vantaggio nell'andata dei quarti di finale di Champions League a Monaco di Baviera, dopo essere rimasto imbattuto in casa per 22 partite in Champions League, ma è stato stordito dagli ospiti dell'Inter, colpendo per primo e per ultimo e ottenendo una preziosa vittoria per 2-1. La gente del posto ha avuto molte più occasioni e l'allenatore del Bayern Vincent Kompany era soddisfatto in questo senso, sapendo che "eravamo più pericolosi e avevamo più occasioni".

In effetti, il gol di Lautaro Martínez al 38' è stato il primo tiro in porta della squadra, ma ha preso una traiettoria impossibile per Manuel Neuer per fermarsi. Thomas Muller ha pareggiato la partita all'85', ma Davide Frattesi ha siglato la vittoria dell'Inter tre minuti dopo.

La seconda tappa promette di essere emozionante, poiché il Bayern dovrà affrontare una battaglia in salita a Milano se vuole essere più vicino alla finale in casa. La vincente di questo quarto di finale affronterà in semifinale il Barcellona o il Borussia Dortmund.