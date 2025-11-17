L'inverno sta arrivando: l'Ucraina si rivolge alla Grecia per le importazioni di gas

HQ

L'Ucraina inizierà a importare gas dalla Grecia per rafforzare le sue riserve energetiche invernali, ha dichiarato domenica il presidente Volodymyr Zelensky.

Entrambi i paesi hanno finalizzato un accordo che aggiunge una nuova via di rifornimento mentre Kiev si prepara a mesi più freddi e continui attacchi russi alle sue infrastrutture energetiche. Zelensky ha detto che l'Ucraina ha già organizzato il finanziamento per questi acquisti e mira a garantire quasi 2 miliardi di euro per sostituire la perdita di produzione interna.

La Russia ha intensificato gli scioperi contro centrali elettriche, linee di trasmissione e impianti del gas durante il quarto anno di guerra. Zelensky ha detto che l'Ucraina sta collaborando con partner europei, banche e alleati degli Stati Uniti per finanziare completamente le importazioni di gas, cercando anche contratti di fornitura a lungo termine tramite partner polacchi e Azerbaigian per ampliare le sue opzioni.

Zelensky ha inoltre annunciato una riforma radicale delle compagnie energetiche statali ucraine dopo che gli investigatori hanno scoperto circa 100 milioni di dollari di fondi sottratti. Ha ordinato a due ministri di dimettersi e ha sanzionato un ex socio in affari identificato come il cervello del progetto. Il presidente ha chiesto un nuovo consiglio di sorveglianza presso Energoatom entro una settimana, insieme a cambiamenti di leadership presso Ukrhydroenergo, Naftogaz e il principale operatore del gas.