Lioness tornerà su Paramount+ per una terza stagione

Taylor Sheridan continua ad essere la gallina dalle uova d'oro di Paramount+. Il gigante dello streaming ha ora cercato di attingere ancora una volta al creatore, che ha ripreso e rinnovato la serie drammatica Lioness per un terzo capitolo.

Come rivelato in un comunicato stampa, ci è stato detto che Lioness tornerà alla fine con Zoe Saldana e Nicole Kidman che riprenderanno i loro ruoli rispettivamente di Joe e Kaitlyn. Entrambe le famose star saranno anche produttori esecutivi della serie, insieme a Sheridan e molti altri.

Non c'è una data di debutto né una finestra in mente per il terzo lotto di episodi, quindi dovremo semplicemente rimanere sintonizzati fino a quando non ne sapremo di più. Per chi non ha familiarità con ciò che Lioness offre, è possibile vedere un trailer della seconda stagione ora disponibile di seguito.