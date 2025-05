Lionsgate crea un nuovo film survival horror su una massiccia infestazione di topi

HQ

Mentre i ratti possono essere piccole creature carine, non vuoi davvero finire per affrontare uno sciame affamato di loro di notte. Sembra che questa sia l'ispirazione per il nuovo film survival horror di Lionsgate, Rats! che giocherà sulla musofobia delle persone.

Secondo Deadline, il film sarà ambientato a New York City e seguirà un gruppo di sopravvissuti mentre cercano di fermare un'infestazione di topi assassini diversa da qualsiasi cosa il mondo abbia mai visto. Pensate alla Guerra Z mondiale, ma con i topi, in un certo senso. La guerra mondiale R?

Lionsgate sta collaborando con il produttore di Pitch Perfect e Last Breath Paul Brooks per i diritti del film, che acquisterà al prossimo mercato di Cannes. Todd Strauss-Schulson dirigerà con Jason Fuchs di It: Welcome to Derry a bordo per la produzione.