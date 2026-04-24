L'iPhone Ultra ha un prezzo alto, ma è disponibile senza ricarica MagSafe e senza il flash LED È un compito di bilanciamento ottimizzare il numero di funzionalità che può offrire, rispetto ai vincoli fisici.

HQ L'iPhone Ultra di Apple è il primo pieghevole dell'azienda e deve compiere un compito di equilibrio per ottimizzare il numero di funzionalità che può offrire, rispetto ai vincoli fisici derivanti dal desiderio di mantenere un profilo complessivamente snello, come riportato da WCCFTech. Secondo le ultime unità metalliche fintive, questi compromessi sembrano estendersi alla mancanza di supporto per la ricarica MagSafe dell'iPhone Ultra e a un flash LED dedicato. Questi sono compromessi piuttosto significativi in un dispositivo che si prevede costerà circa 2.000 dollari. Inoltre, il vetro ultra-sottile (UTG) utilizzato nel display pieghevole dell'iPhone Ultra probabilmente avrà spessore variabile, con l'area piegabile resa più sottile rispetto al resto del display. E per stabilizzare lo strato neutro del display, Apple potrebbe utilizzare l'Optically Clear Adhesive (OCA), che mostra viscoelasticità (rimane malleabile durante la flessione lenta). A quanto pare, lo schermo interno del dispositivo dovrebbe avere le dimensioni di un iPad, con un rapporto d'aspetto più ampio, mentre lo schermo esterno assomiglierebbe alle dimensioni di un piccolo iPhone.