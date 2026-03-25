L'Iran afferma che gli Stati Uniti stanno "negoziando con se stessi" dopo il piano in 15 punti di Trump per porre fine alla guerra

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L'esercito iraniano respinge le affermazioni del presidente USA Donald Trump di negoziati di pace in corso, affermando che Washington sta "negoziando con se stessa".

"Il livello della tua lotta interiore è arrivato al punto di negoziare con te stesso?" ha detto Ebrahim Zolfaqari, portavoce delle forze armate iraniane, in commenti riportati dalla BBC. "Non chiamare il tuo fallimento un accordo," aggiunse.

Trump, tuttavia, ha insistito che i colloqui sono in corso. Parlando alla Casa Bianca, ha detto che gli Stati Uniti sono in contatto con le "persone giuste" in Iran, che ha affermato desiderano un accordo "così tanto."

I media statunitensi indicano che Washington ha inviato a Teheran un piano in 15 punti tramite il Pakistan, proponendo all'Iran di smantellare i siti nucleari, sospendere i programmi missilistici, limitare il sostegno agli alleati regionali e riaprire lo Stretto di Hormuz. In cambio, gli Stati Uniti avrebbero revocato le sanzioni legate al nucleare e assistito il programma nucleare civile iraniano.

I funzionari iraniani, tuttavia, hanno negato qualsiasi negoziazione diretta. "Non sono mai avvenute negoziazioni dirette o indirette", ha detto Reza Amiri Moghadam, ambasciatore iraniano in Pakistan. Pakistan e Turchia sembrano agire da intermediari, trasmettendo messaggi tra Teheran e Washington.

In mezzo all'incertezza diplomatica, l'azione militare continua. Israele ha effettuato attacchi contro infrastrutture iraniane a Teheran, causando presumibilmente 12 morti, mentre l'Iran ha lanciato missili contro diversi siti in Israele. Nel frattempo, gli Stati Uniti stanno inviando ulteriori truppe nella regione.