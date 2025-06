L'Iran avverte di una risposta decisa se gli Stati Uniti si uniranno agli attacchi israeliani Teheran segnala ritorsioni se Washington intensifica il ruolo militare nel conflitto in corso.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . L'Iran ha avvertito che risponderà con fermezza se gli Stati Uniti intraprenderanno un'azione militare diretta a sostegno dell'offensiva in corso di Israele, ha detto mercoledì l'ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite a Ginevra.

Ali Bahreini ha definito le osservazioni di Trump "completamente ingiustificate e molto ostili. Non possiamo ignorarli. Siamo vigili su ciò che Trump sta dicendo. Lo metteremo nei nostri calcoli e nelle nostre valutazioni". "Sono fiducioso che (l'esercito iraniano) reagirà in modo forte, proporzionato e appropriato. Stiamo seguendo da vicino il livello di coinvolgimento negli Stati Uniti... Reagiremo ogni volta che sarà necessario", ha detto. L'ambasciatore iraniano all'ONU ha etichettato il coinvolgimento degli Stati Uniti come complicità e ha segnalato che il superamento di una certa soglia avrebbe innescato ritorsioni. Con l'escalation delle tensioni e gli attacchi aerei scambiati tra Israele e Iran, la regione si avvicina a un confronto più ampio. WASHINGTON, DC, USA - 4 febbraio 2025: il presidente Donald J. Trump tiene una conferenza stampa congiunta alla Casa Bianca con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu // Shutterstock