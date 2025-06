L'Iran considera di interrompere la cooperazione con l'organismo di controllo nucleare delle Nazioni Unite Il Parlamento discute un disegno di legge per sospendere i legami con l'AIEA tra le preoccupazioni sulla fiducia.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il parlamento iraniano si sta muovendo verso la sospensione della sua cooperazione con l'agenzia nucleare delle Nazioni Unite, citando dubbi sull'imparzialità dell'organizzazione, ha detto lunedì un membro del presidium del parlamento, secondo i media statali.

I media iraniani hanno riportato le osservazioni del presidente del parlamento Qalibaf: "Noi in parlamento stiamo cercando di approvare un disegno di legge che sospenderebbe la cooperazione dell'Iran con l'AIEA fino a quando non avremo garanzie oggettive del comportamento professionale di questa organizzazione internazionale".

I funzionari sostengono che l'organo di controllo si è spostato da un osservatore neutrale a un attore politicizzato, chiedendo garanzie prima di continuare la collaborazione. L'Iran insiste che non ha intenzione di perseguire armi nucleari, sottolineando la necessità di un trattamento equo nel monitoraggio. TEHERAN, IRAN - 14 APRILE 2018: Diversi missili al Museo della Rivoluzione Islamica e della Sacra Difesa a Teheran, Iran // Shutterstock