L'Iran entra nelle tensioni tra India e Pakistan con la visita a Islamabad

Le ultime notizie su India e Pakistan . Ora sappiamo che il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi è arrivato a Islamabad lunedì per colloqui ad alto livello mentre le tensioni tra Pakistan e India si intensificano in seguito all'attacco mortale in Kashmir.

Con le crescenti preoccupazioni per una possibile azione militare tra i vicini dotati di armi nucleari, Araqchi dovrebbe discutere i modi per ridurre l'attrito prima di dirigersi a Nuova Delhi alla fine di questa settimana. Entrambe le parti esamineranno anche questioni regionali e globali più ampie.