L'Iran fa pressione sulla Russia per un maggiore sostegno dopo gli attacchi degli Stati Uniti

Le ultime notizie su Israele e Iran . La Guida Suprema dell'Iran ha inviato il suo ministro degli Esteri a Mosca con un messaggio personale per Vladimir Putin, esortando la Russia a prendere una posizione più chiara dopo la recente azione militare degli Stati Uniti.



Mentre il Cremlino mantiene linee diplomatiche con entrambe le parti, l'Iran è insoddisfatto della risposta silenziosa di Mosca e vuole un sostegno più visibile. Nel frattempo, la Russia sembra cauta a non estendersi eccessivamente mentre è invischiata nella guerra in corso in Ucraina.

"In questi casi, è meglio non anticipare se stessi per non danneggiare il processo... Stiamo presentando la nostra posizione a entrambe le parti. Come sapete, siamo in contatto con Israele e con i nostri amici iraniani", ha detto Vladimir Putin pochi giorni prima degli attacchi degli Stati Uniti.