L'Iran incontrerà le potenze europee in vista dei nuovi colloqui con gli Stati Uniti Teheran chiede chiarezza ai partner dell'E3 prima della ripresa dei negoziati a Roma.

HQ Le ultime notizie sull'Iran . I funzionari iraniani discuteranno con Francia, Gran Bretagna e Germania a Roma venerdì, con l'obiettivo di valutare le posizioni europee prima di un nuovo round di colloqui sul nucleare tra Stati Uniti e Iran questo fine settimana. Questi incontri seguono le crescenti tensioni sulle sanzioni e sul programma nucleare iraniano, mentre Teheran valuta se l'Europa potrebbe sostenere una reimposizione delle sanzioni delle Nazioni Unite entro la fine dell'anno. Naturalmente, c'è stata un'iniziale esitazione europea. Tuttavia, i diplomatici alla fine hanno optato per mantenere aperti i canali e chiarire i termini di un potenziale accordo futuro. L'apertura dell'Iran segue anche i recenti colloqui con Russia e Cina, in quanto manovra diplomaticamente su più fronti. Teheran - 9 settembre 2019, Museo Militare, Missili Offensivi delle Forze Armate della Repubblica Islamica dell'Iran // Shutterstock