L'Iran minaccia ritorsioni dopo che gli Stati Uniti hanno colpito un impianto nucleare in profondità Le tensioni aumentano mentre l'Iran avverte Trump sull'escalation militare e accenna a conseguenze regionali più ampie.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . L'Iran ha avvertito che i recenti attacchi aerei degli Stati Uniti sui suoi impianti nucleari sotterranei hanno ampliato la portata della sua risposta militare, bollando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump come un "giocatore d'azzardo" per essersi allineato con Israele.

Potresti essere interessato: Gli Stati Uniti entrano nel conflitto israelo-iraniano.

"Signor Trump, il giocatore d'azzardo, puoi iniziare questa guerra, ma saremo noi a porvi fine", ha detto Zolfaqari in inglese alla fine di una dichiarazione video. La dichiarazione arriva tra i crescenti timori di destabilizzazione regionale, con l'Iran che minaccia azioni che potrebbero interrompere i flussi globali di petrolio.

Potresti essere interessato: Stretto di Hormuz a rischio a seguito degli attacchi degli Stati Uniti.

Mentre la decisione finale spetta ai vertici iraniani, la mossa ha scatenato avvertimenti da parte degli Stati Uniti e crescenti preoccupazioni in Cina, la cui economia dipende fortemente dal petrolio che scorre attraverso questo stretto, che trasporta circa un quinto del consumo totale di petrolio del mondo. Teheran Iran - 9 settembre 2019, Museo Militare, drone spia israeliano in mostra al Museo Militare Iraniano, Il monitor mostra Ali Khamenei sullo sfondo // Shutterstock