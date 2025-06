L'Iran non è convinto dai segnali degli Stati Uniti sul cambiamento delle sanzioni

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e l'Iran . Il ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato lunedì di non aver ancora visto alcun cambiamento tangibile nella posizione degli Stati Uniti in merito all'alleggerimento delle sanzioni, mettendo in dubbio i progressi dei negoziati in corso sul suo programma nucleare.

Mentre l'Oman continua ad agire come mediatore e gli scambi diplomatici persistono, i principali disaccordi, in particolare sull'arricchimento dell'uranio, rimangono irrisolti. Resta da vedere fino a che punto entrambe le parti sono disposte a spingersi per colmare il divario, quindi rimanete sintonizzati per ulteriori aggiornamenti.