L'Iran presenterà una controproposta nei colloqui in corso sul nucleare

HQ

Le ultime notizie sull'Iran e gli Stati Uniti . L'Iran si sta preparando a presentare una proposta nucleare rivista agli Stati Uniti attraverso l'Oman, dopo il rifiuto dell'ultima offerta di Washington, ha detto lunedì il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baghaei.

Ti potrebbe interessare:



"La proposta degli Stati Uniti non è accettabile per noi. Non è stato il risultato di precedenti cicli di negoziati. Presenteremo la nostra proposta all'altra parte attraverso l'Oman dopo che sarà stata finalizzata. Questa proposta è ragionevole, logica ed equilibrata", ha detto Baghaei.

Ciò sottolinea una situazione di stallo continua, con l'Iran che chiede maggiori benefici economici e un ritiro delle restrizioni sull'arricchimento dell'uranio. Il ministero degli Esteri ha anche ribadito la sua richiesta di pressione internazionale sull'arsenale nucleare di Israele, mettendo in guardia contro le interferenze.