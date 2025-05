L'Iran ribadisce l'impegno nei colloqui sul nucleare degli Stati Uniti nonostante i ritardi

HQ

L'ultimo nuovo figlio Iran e Stati Uniti . Ora sappiamo che l'Iran ha ribadito il suo impegno per il dialogo diplomatico con gli Stati Uniti in seguito al rinvio dell'ultimo round di colloqui sul nucleare inizialmente previsto per il 3 maggio.

Il governo ha indicato di essere in attesa di ulteriori dettagli dal mediatore Oman per determinare quando i negoziati potrebbero continuare. I funzionari hanno sottolineato che l'Iran rimane pienamente preparato a impegnarsi in future discussioni, quindi resta da vedere quando i colloqui saranno riprogrammati.