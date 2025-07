L'Iran riconosce i gravi danni subiti dal sito nucleare di Fordow dopo gli attacchi degli Stati Uniti Il ministro degli Esteri iraniano ammette che la struttura ha subito gravi danni, anche se le valutazioni complete sono ancora in corso.

HQ Le ultime notizie su Israele e Iran . Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha confermato che l'impianto nucleare di Fordow ha subito ingenti danni a seguito dei recenti attacchi aerei degli Stati Uniti, segnando uno dei colpi più diretti alle infrastrutture nucleari del paese da anni.

"Nessuno sa esattamente cosa sia successo a Fordow. Detto questo, quello che sappiamo finora è che le strutture sono state gravemente e pesantemente danneggiate".



"L'Organizzazione per l'Energia Atomica della Repubblica Islamica dell'Iran... sta attualmente effettuando una valutazione e una valutazione, il cui rapporto sarà presentato al governo".

Mentre le comunicazioni interne iraniane hanno cercato di minimizzare l'impatto, il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi ha riconosciuto in un'intervista agli Stati Uniti che l'entità della distruzione rimane sotto valutazione da parte dell'Organizzazione per l'energia atomica. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araqchi // Shutterstock