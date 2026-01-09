L'Iran si isola dal mondo, le proteste si diffondono e Khamenei emette un netto allarme

HQ

L'Iran è stato immerso in quasi isolamento venerdì dopo che le autorità hanno interrotto l'accesso a internet e interrotto le comunicazioni a livello nazionale nel tentativo di contenere l'ondata di proteste più gravi degli ultimi anni, scatenate dal collasso economico e dalla crescente rabbia pubblica.

Parlando in un discorso televisivo, la Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei ha accusato i manifestanti di servire interessi stranieri, incolpando direttamente il presidente Donald Trump per quella che ha descritto come violenza orchestrata contro beni pubblici. Avvertì che lo stato non avrebbe tollerato disordini compiuti da quelli che chiamava "mercenari per estranei."

Guida Suprema Ayatollah Ali Khamenei // Shutterstock

Le proteste iniziate per l'aumento vertiginoso dei prezzi e il crollo del rial si sono diffuse in tutte le province, con gruppi per i diritti umani che hanno segnalato decine di morti. I media statali hanno trasmesso immagini di veicoli in fiamme, banche danneggiate e stazioni della metropolitana, mentre i funzionari descrivevano scene in alcune città come simili a un campo di battaglia.

I disordini hanno anche messo in luce fratture oltre i confini iraniani. Figure dell'opposizione in esilio hanno esortato gli iraniani a continuare a protestare, ma Trump si è allontanato dai leader monarchici all'estero, segnalando incertezza sulla posizione di Washington anche se Teheran presenta la crisi come un'ingerenza straniera.

Con le sanzioni internazionali reimposte sul programma nucleare iraniano e un'inflazione superiore al 40%, il governo si trova ora ad affrontare un mix volatile di difficoltà economica e sfida politica. Sebbene le autorità insistano che i reclami economici pacifici siano legittimi, il blackout diffuso delle comunicazioni e la forte risposta della sicurezza suggeriscono che le proteste possano degenerare ulteriormente.